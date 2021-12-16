ترحيل 57 مهاجرا مصريا عبر مطار معيتيقة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس، ترحيل 57 مهاجرًا مصريًا من نزلاء مركز إيواء طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي، ضمن برنامج الترحيل الطوعي.

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وأكد الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عملية الترحيل جاءت «ضمن الجهود المبذولة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وبالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)».

وثمّنت جهود «الأجهزة الأمنية بداخل مطار معيتيقة الدولي في تذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات لعودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم».

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