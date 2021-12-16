تأكيد مصر والسعودية على إجراء الانتخابات الليبية يوم 24 ديسمبر

جددت مصر والسعودية حرصهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقررة في 24 من شهر ديسمبر الجاري، وشددتا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجاءت تأكيدات البلدين، بعد استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، في القاهرة -اليوم الخميس- وأشار بيان مشترك إلى أن “الجانبين أكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وضرورة خروج المقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد”.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي “تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2، وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي”.

وقال “شكري”، في هذا الصدد إن القاهرة تعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن استقرار ليبيا يُعد أمراً ضرورياً، فيما أوضح وزير الخارجية السعودي أن علاقة بلاده مع مصر قوية وراسخة، مؤكداً وجود قنوات تعاون وتنسيق بينهما في الملفات كافة.

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