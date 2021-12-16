شحنة سيولة تصل إلى مطا بنينا قادمة من مركزي طرابلس

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أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي. أن شحنة سيولة بقيمة 100 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص منها 80 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و20 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة.

وأشار المصدر إلى أن فريق السيولة يعمل على تجهيز شحنات سيولة لباقي فروع المصارف التجارية.

ووصلت مطلع ديسمبر الجاري شحنة سيولة بقيمة 110 مليون دينار إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وذكر المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية. أنه خصص من الشحنة 70 مليون لفروع المصرف التجاري الوطني و 40 مليون لفروع مصرف الوحدة.