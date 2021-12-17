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ديوان المحاسبة طرابلس يطالب المركزي بوقف الصرف من حساب الطوارئ الخاص بوزارة الصحة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب ديوان المحاسبة طرابلس، الخميس، من المصرف المركزي بطرابلس وقف الصرف من حساب الطوارئ الخاص بوزارة الصحة.
الديوان، وفي مخطابته التي طالعته قناتنا، قال: “أشخاص غير مخولين ولا مختصين يوقعون ويصرفون المال العام من هذا الحساب مقابل إلغاء توقيع المخول بالصرف، كما أوقفنا العمل قبل فترة بنظام الرقابة المسبقة للصرف من هذا الحساب بسبب مستجدات كورونا الأخيرة”.
وتابع: “أعدنا الرقابة المسبقة على الصرف من هذا الحساب ونطلب من المركزي بيان العمليات التي تمت خلال هذه الفترة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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