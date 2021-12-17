«الخارجية»: لجنتا الإيفاد وفرز «موظفي المؤقتة» يناقشان آليات التسكين بالبعثات في الخارج

واصلت كل من لجنتي “شؤون الإيفاد واللجنة العليا لفرز ملفات موظفي الحكومة المؤقتة ” بوزارة الخارجية والتعاون الدولي اجتماعاتها، اليوم الخميس، لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمال كل منهما.

فيما يخص “لجنة شؤون الإيفاد “، فقد ناقشت خلال اجتماعها المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ما قُدم إليها من تظلمات وما قد يتطلب التصحيح، بحسب بيان وزارة الخارجية.

وأكدت اللجنة، حرصها الشديد على حقوق جميع موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي دون استثناء .

وأوضحت الوزارة، أنها تعمل وبشكل متواصل على تسكين الموظفين المدرجين بقائمة الإيفاد للعمل بالبعثات الليبية في الخارج وفقا “للضوابط القانونية” وتبعا لأسبقية العمل المقيدة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وحيث أن طبيعة عمل لجنة الإيفاد تستدعي السرية فإن نتائج عملها التي تخص قوائم ووظائف وأسماء الموفدين والدول الموفدين إليها لن تعلن قبل المراجعة النهائية والاعتماد .

ومن جانب أخر، ناقشت “اللجنة العليا لفرز ملفات موظفي الحكومة المؤقتة ” في اجتماعها الرابع الذي عقد، اليـوم الخميس، الوضع الوظيفي للموظفين الذين لا يـحـملون “مؤهلات علمية” وفقا لشروط التعيين بالوزارة باعتبارهم خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العلمية العليا التي نص عليها القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية قد تم دمجهم بديوان الوزارة على وظائف سياسية وإدارية .

واختارت لجنة الإيفاد، مجموعة من الموظفين المؤهلين العاملين سابقا بديوان الوزارة بالحكومة المؤقتة وفقا لما توفر من مستندات بملفاتهم الوظيفية.