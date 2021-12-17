ضبط قاتلي موظف الكهرباء فوزي هروس

أعلن مكتب النائب العام، مساء الخميس، عن ضبط المتهمين في قتل المهندس بإدارة الجهد المتوسط بالشركة العامة للكهرباء، فوزي هروس، وذلك في أعقاب تحريات توصلت إلى تحديد هوية الجناة.

وتعرض هروس للإصابة بأعيرة نارية، خلال سطو مسلح نهاية الشهر الماضي؛ حيث سرق مجهولون سيارة الشركة التي كانت بحوزته، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– شركة الكهرباء تنعى موظفا مات متأثرا بإصابته في سطو مسلح

وذكر مكتب النائب العام في بيان اليوم أن المستشار الصديق الصور «وجه أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمباشرة إجراءات تحليل ورصد البيانات المتوافرة ومتابعة نشاط المشتبه بهم حتى الوصول إلى تحديد هويتهم، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم».

وأسفر الإجراء في وقت لاحق على تحديد هوية الجناة وضبطهم بالتعاون مع مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، وفق بيان النائب العام.

كما تبين للنيابة العامة- من خلال نتائج الإجراءات المتخذة- أن الجناة «شكلوا عصابة إجرامية وتعمدوا ارتكاب ما يزيد على عشرين واقعة مجرمة تندرج تحت النماذج القانونية لجرائم القتل والحرابة والخطف والسرقة بالإكراه».

وكان العاملون في الشركة قد نظموا بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقفة أمام مقر الشركة في منطقة السواني، حدادا على وفاة الفقيد، كما اشتكوا مما يتعرضون له من مخاطر خلال عملهم، داعين الأمن إلى توفير الحماية لهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا