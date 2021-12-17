وفد برلماني يبحث عودة شركات الطاقة التركية للعمل في المنطقة الشرقية

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن وفداً برلمانياً يتقدّمهم رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، بالإضافة للأعضاء سالم قنان وزياد دغيم التقوا رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة بمجلس الأمة التركي زيا التوني الدز.

وأضاف بليحق في بيان، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى بحث عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء خاصة بالمنطقة الشرقية للعمل في البلاد.

يُذكر أن وفداً برلمانياً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، يُجري زيارة هي الأولى من نوعها لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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