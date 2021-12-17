ثابت يباشر أعماله رسمياً من مقر المندوبية الليبية بالقاهرة

باشر المندوب الدائم لليبيا لدى جامعة الدول العربية، (عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي) عبدالمطلب ثابت، أعماله من مقر المندوبية الليبية، جاء ذلك بعد مراسم استلام مهامه رسمياً بالمندوبية.

وعقد المندوب، اجتماعا مع أعضاء البعثة الدبلوماسية، وناقش فيه آلية العمل وسبل تطويرها.

وفى ختام الاجتماع، قدم جميع أعضاء البعثة التهاني والتبريكات بمناسبة توليه مهام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية متمنين له التوفيق والسداد فى المهام الموكلة إليه.

والتقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وناقش اللقاء آخر التطورات على الساحة الليبية وآلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن.

وسلم ثابت خلال اللقاء، أوراق اعتماده للأمين العام، أحمد أبو الغيط ليصبح رسمياً مندوبًا لليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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