بليحق: محكمة مصراتة ليس من اختصاصها وقف عمل مفوضية الانتخابات

قال عبدالله بليحق، إن محكمة مصراتة ليس من اختصاصها وقف عمل المفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف بليحق، في تصريحات لـ”فضائية العربية”: أن القائمة النهائية للمرشحين لم تُعتمد حتى الآن ولم تتم إحالتها لمجلس النواب، فالجلسة المنتظرة للمجلس لم توجه بشأنها دعوة للنواب حتى الآن.

وأوضح أن اللجنة البرلمانية التي كلفت بالتواصل مع المفوضية والأعلى للقضاء، حول صعوبات وعراقيل العملية الانتخابية، سلمت تقريرها للبرلمان، فاللجنة ناقشت مع المفوضية مسألة خرق الدبيبة للقوانين بترشحه للانتخابات رغم تعهده بعدم الترشح.

وشدد على أن ترشح الدبيبة يمثل خطورة على تكافؤ الفرص واستغلال سلطات الدولة في الحملة الانتخابية، لافتا إلى أن الموقف من خروقات المرشحين وترشح الدبيبة سيُحسم بعد مناقشة تقرير لجنة المتابعة ومداولاتها مع المفوضية.

وتابع:” إذا اضطرت المفوضية لتأجيل الانتخابات سيكون عليها توضيح العراقيل والصعوبات التي دعتها لاتخاذ القرار، وتحديد موعد آخر، فالبرلمان أوفى بما عليه من التزامات بإصدار القوانين اللازمة.

وأكد أن المدة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات أصبح ضيقا وهناك صعوبة في إجرائها في هذه الفترة الزمنية المحدودة، فالحديث عن تغييرات في هيكلية المفوضية إذا قررت تأجيل الانتخابات سابق لأوانه.

وأشار إلى أن المصلحة الليبية هي الأولى بالاهتمام، وتحديد المسؤول عن التأجيل مسألة لاحقة.