اخليل: “بادي” ظاهرة صوتية ولايشكل شيء

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قال القيادي فيما يعرف بعملية بركان الغضب من مصراتة. العقيد فرج اخليل، إن صلاح بادى لم يعد بشكل شيء إلا ظاهرة صوتيه فقط.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” أنه رغم أن بادي الإنسان الوحيد الذي بقي على مبادئه إلا أنه انتهت شعبيته مند زمن طويل وهو يدرك ذلك جيدا.

وتابع :”للأسف اليوم ثم استخدام خطابه من قبل المخربين بطرابلس لبعض المجموعات الغوغائية التي تتلقى تعليملتها من الخارج لبعض قادتها دون علم باقي قادة المجموعات المخربة”.

ويقول اخليل :”ماحدث في طرابلس هي محاولة السيطرة على كافة مفاصل الدولة بالعاصمة وإفشال مشروع انتخابي”.

وأكد أنه بفشل الانتخابات هناك ضوء أخضر لاجتياح العاصمة عسكريا مجددا، وهذه المجموعات سترجع إلى مقراتها قريبا بعد أن تتلقى إنذارًا أمريكيًا بذلك.

وكان قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي هاجم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعليقًا على زيارتها إلى مصراتة.

كما اتهمها في تسجيل مصور جرى تداوله على منصات التواصل، وليامز بأن لها دور في يوم 4 أبريل 2019، وذلك في إشارة إلى العملية التي قادها الجيش الوطني في طرابلس.