وليامز: لقائي مع لجنة “5+5” ممتاز

وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اجتماعها باللجنة العسكرية (5+5) بالممتاز .

وقالت وليامز في تصريح للصحفيين عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5): “أنا مسرورة جدا أن أكون هنا بسرت مدينة سرت مدينة السلام” .

وأضافت “أنها اجتمعت مع المجلس البلدي سرت والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة واستمعت إلى الوضع بالمنطقة وظروفها، وكذلك الزخم الكبير للانتخابات الوطنية بالبلاد”.

وتابعت وليامز بأن “حضورها للاجتماع الأول كان فرصة فريدة للاستماع إلى أعضاء لجنة “5+5” عن التطورات التي طرأت أثناء فترة غيابها عن المشهد الليبي خلال التسعة أشهر الماضية وحول الإنجازات التي حققتها اللجنة ومن بينها فتح الطريق الساحلي” .

وأشارت مستشارة الأمين العام إلى أنها “توقفت ببوابة الخمسين غرب سرت والتقت مع اللجنة المشتركة أثناء قدومها إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي الذي أعيد فتحه، ووصفت هذه الخطوة بالإنجاز الكبير”.

وأوضحت وليامز في ختام تصريحها أنها “استمعت إلى تقرير أعضاء اللجنة العسكرية من خلال الجولة التي قاموا بها مؤخرا في عدة عواصم مختلفة حول إخراج المرتزقة من البلاد”.

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