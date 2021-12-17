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الخارجية تهنئ البحرين بالذكرى 50 لليوم الوطني: شكراً لدعمكم أشقائكم الليبيين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن خالص التهاني للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بالذكرى الخمسين لليوم الوطني للمملكة البحرين الشقيقة ، و الذي يصادف السادس عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها لمملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار وتشيد في ذات الوقت بوقوف ومساندة المملكة البحرينية لأشقائهم الليبيين في المحافل الإقليمية والدولية ودعمهم المتواصل لتحقيق الإستقرار في ليبيا والدفع بعلاقات الأخوة القائمة بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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