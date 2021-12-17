📹 “ستيفاني”: إنجازات 5+5 يجب أن تُتوّج بتوحيد المؤسسة العسكرية

أشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بدور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي قالت إنها قطعت شوطاً طويلاً منذ توقيع اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار.

وأضافت وليامز في بيان، أن اللجنة نجحت في تنفيذ خطوات لبناء الثقة، كالحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي واستئناف الرحلات الجوية لربط المدن الليبية، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك الإنجازات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.

يُذكر أن المستشارة الأممية وليامز شاركت للمرة الأولى، اليوم الخميس، في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، وذلك لإطلاع اللجنة على تفاصيل ولايتها وبحث آخر المستجدات المتعلقة بخطة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية