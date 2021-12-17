الميهوب: تيار الإسلام السياسي يتبنى مخطط إفساد الانتخابات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن المشهد في الغرب الليبي يؤكد عدم إجراء أي انتخابات.

وأضاف الميهوب، في حديثه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المجموعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في ليبيا وراء المشهد الراهن الذي يوشك فيه انهيار ملف الانتخابات بشكل كامل.

وتسود حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس يعيشها الشارع الليبي، في ظل احتمالية اندلاع اشتباكات بين أطراف عدة في أي لحظة.

وتسيطر حالة من الغموض على المشهد في العاصمة طرابلس، بعد مليشيات مسلحة على مقار الرئاسة والحكومة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

