“مكافحة الأمراض”: 62 وفاة بسبب كورونا في أسبوع و3259 إصابة مؤكدة

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقريره التقرير الأسبوعي لمرض كورونا المستجد -على مستوى ليبيا – عن الأسبوع الـ49، الممتد من الفترة 6 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم الخميس -والمنشور على منصات المركز الإعلامية- بلغت عدد العينات التي تم فحصها لهذا الأسبوع 25667 عينة، مقارنة بالأسبوع الوبائي الــ48 الذي بلغ 25600 عينة.

أما عدد الحالات المؤكدة فبلغت 3259 حالة وبمعدل إيجابية 13%، مقارنة بالأسبوع الوبائي 48، فيما وصل تعداد الوفيات إلى 62 حالة وفاة.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الحالات الموجبة رُصد أكثر في مدن طرابلس وقصر بن غشير وزليتن وسبها وترهونة والمايا والزاوية الغرب والسبيعة والعجيلات، مقارنة بالأسبوع الوبائي 48.

وخلص تقرير المركز إلى رصد عدد المطعمين ضد كورونا بالجرعة الأولى، حيث تجاوز مليوناً و790 ألف مطعم، وعدد المطعمين بالجرعة الثانية أكثر من 700 ألف مُطعّم.

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