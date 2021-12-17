العليا لمتابعة المخابز: المخزون الليبي للقمح بيد أشخاص ومشكلة ارتفاع أسعار الدقيق متفاقمة

قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة، إن سعر قنطار الدقيق الآن 224 دينارا، مؤكدا أن مشكلة ارتفاع أسعار الدقيق متفاقمة على مستوى العالم.

واعتبر أبو عزة، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة بتشكيل لجان حصر شركات المطاحن والأعلاف، خطوة في الاتجاه الصحيح.

ووصف القرار بالمهم لتوفير قاعدة بيانات وتوفير مخزون استراتيجي من القمح الصلب والطري، قائلا: “هذه الخطوة ستساعد في معرفة الدول المورود منها القمح؛ للتأكد من مصادره ومكونات الأعلاف، وفقا للشروط والمواصفات الليبية”.

وبين أن المخزون الليبي للقمح بيد أشخاص، لكن وزارة الاقتصاد حاليا بدأت في اتخاد إجراءات لمتابعة هذا الأمر، متابعا: “في حال عدم انخفاض أسعار المواد الأساسية، لا مفر من ارتفاع سعر رغيف الخبر في المخابز”.

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