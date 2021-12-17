سعد بن شرادة: «تمرد طرابلس» للضغط من أجل العدول عن إقالة عبد الباسط مروان

استبعد سعد بن شرادة، عضو المجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، حدوث أي اشتباكات بين ما أطلق عليه “الكتائب” في العاصمة طرابلس.

وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية لـ”سبوتنيك” رصدتها “الساعة 24″، أن التوترات ترتبط بإقالة عبد الباسط مروان من رئاسة المنطقة العسكرية طرابلس، وأنها مجرد خطوات استفزازية للعدول عن القرار، وأن الأوضاع ستعود لطبيعتها بشكل سريع.

وهدد قائد “لواء الصمود” في ليبيا، صلاح بادي، في مقطع فيديو، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، بغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس متهما إياها بالعمل لصالح الخارج وليس الداخل.

أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارين حمل أحدهم رقم (55) والثاني (56) لسنة 2021 بإقالة عبدالباسط مروان من منصبة، وترقية العميد عبدالقادر منصور خليفة بعد ترقيته إلى لواء، وتكليفه آمراً للمنطقة العسكرية طرابلس بدلاً منه.

فيما حاصرت تشكيلات مسلحة لم يعلن عن هوبتها، مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء الماضي.