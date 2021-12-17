النويري يناقش مع «أوغلو» تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف ”فوزي النويري” والوفد الرسمي المُرافق له، وزير الخارجية التركي” مولود تشاووش أوغلو”، في العاصمة التركية أنقرة.

ورافق النويري- بحسب بيان مجلس النواب اليوم الجمعة- رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعددا من أعضاء المجلس.

وجاء ذلك بحضور السفير التركي لدى ليبيا ”كنعان يلماز” ، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تطرق اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمنطقة بشكل عام وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك .