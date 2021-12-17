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النويري يناقش مع «أوغلو» تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المُكلف ”فوزي النويري” والوفد الرسمي المُرافق له، وزير الخارجية التركي” مولود تشاووش أوغلو”، في العاصمة التركية أنقرة.

ورافق النويري- بحسب بيان مجلس النواب اليوم الجمعة- رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وعددا من أعضاء المجلس.

وجاء ذلك بحضور السفير التركي لدى ليبيا ”كنعان يلماز” ، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

كما تطرق اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمنطقة بشكل عام وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك .

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أوغلو النويري تطورات الأوضاع ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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