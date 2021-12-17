بعد هجوم «بادي» عليها.. بوقعيقيص لـ«ستيفاني»:«نحن آسفون ونعتذر»

قدمت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، اعتذارا لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بعد أن هاجمها المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، خلال اجتماع قادة كتائب ثوار مصراتة الأخير.

وقال ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” طرابلس العاصمة الآمنة المشرقة والسعيدة كيف تسمح بهذا التنمر ضد سيدة تمثل الأمين العام للأمم المتحدة وضيفة على بلادنا، هل هذه هي الرجولة ؟”، في إشارة لهجوم بادي.

وتابعت:” حقيقة نحن آسفون ونعتذر حللتِ- ستيفاني ويليامز- أهلاً ونزلتٍ سهلاً أياَ كان تقاطع المواقف والرؤى السياسية بيننا”.

ووجه المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، تهديدا باستخدام السلاح، السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وزعم «بادي» في اجتماع ضم عدد من قادة كتائب ثوار مصراتة، موجها حديثه إلى ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية، إن «ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة».