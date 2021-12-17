بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي،و انخفاض في الحرارة خلال اليومين القادمين خاصة على المناطق الجبلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر خاصة على اغلب المناطق خاصة الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 16) مْ وتسجل انخفاض خلال اليومين القادمين .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة بداية من يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساءا .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12 – 18) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 20) مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد على بعض المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:04)