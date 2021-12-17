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«حراك من نحن» : المترشح الرئاسي عبدالله ناكر رفض الإفصاح عن شهادته الجامعية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الناشط الحقوقي حسام القماطي، منسق حراك “من نحن” ، أن المترشح الرئاسي عبدالله ناكر، رئيس حزب القمة، رفض الإفصاح عن شهادته الجامعية للتثبت من صحتها.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”:” إنه تم التواصل مع 14 مرشحا رئاسيا لتقديم معلومات على شهاداتهم الأكاديمية وجارِ عملية التأكد من صحتها”.
وشدد على أن ذلك يأتي في إطار عمل حراك من نحن لدعم المسار الانتخابي والشفافية.
وأوصح أن المترشح الرئاسي عبد الله ناكر رفض المشاركة والإفصاح عن شهادته وطلب من الحراك التوجه لستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا وطلبها منها.

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حراك من نحن حسام القماطي عبدالله ناكر

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صحيفة الساعة 24

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