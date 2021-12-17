توقّعات بتساقط الثلوج على بعض المناطق في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، خاصةً الساحل الشرقي، و انخفاض في الحرارة خلال اليومين القادمين، خاصةً على المناطق الجبلية.

كما لفت المركز إلى تحرك كتلة هوائية باردة ناحية الشمال وتؤثر على درجات الحرارة لتنخفض وتقترب من الصفر المئوي على الجبلين الغربي والشرقي كذلك المناطق الصحراوية، إضافة إلى أمطار على مناطق الشمال ومن المتوقّع أن يرافقها تساقط للثلوج على الجبل الأخضر.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات بحسب المناطق، كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة :

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة من حين لآخر خاصةً على غالبية المناطق، خاصةً الساحلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اعتباراً من مساء يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 16) مْ وتسجل انخفاضاً خلال اليومين القادمين.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة وتكون جيدةً بداية من يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وجريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 18) مْ وتسجل انخفاضاً يوم الغد على غالبيةالمناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 20) مْ وتسجل انخفاضاً بدايةً من يوم الغد على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ وتسجل انخفاضاً بدايةً من يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية