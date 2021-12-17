بليحق: الخروقات التي ارتكبها عدد من المترشحين للرئاسة هي من أدت إلى المشهد الحاصل حاليا

أخبار ليبيا24

تتزايد هذه الأيام مؤشرات احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة بعد ثمانية أيام.

وفي هذا الصدد تحدث المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، عن أن المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة المعنية بإدارة العملية الانتخابية. ولفت إلى أن دور مجلس النواب يتمثل في إصدار قوانين الانتخابات فقط.

وأشار بليحق في مقابلة مع قناة العربية الحدث رصدتها، أخبار ليبيا24، إلى أن الخروقات التي ارتكبها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية للقوانين التي أصدرها مجلس النواب هي من أدت إلى المشهد الحاصل حاليا.

وخلقت ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية جدلًا واسعًا، ومن بينها سيف الإسلام القذافي المطلوب لدى الجنايات الدولية.

كما أثار ترشح رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اعتراضات واسعة كونه ترشحه مخالفا لما تعهد به في خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات قبل أيام تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية. ويعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

كما أن المفوضية أعلنت تأجيل الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل.

وأرجعت المفوضية العليا للانتخابات السبب من وراء هذا التأجيل إلى عدد طلبات الترشح التي فاقت التوقع. وأوضحت أنها تلقت 5385 طلب ترشح موزعة على 75 دائرة انتخابية.

وأضافت، أنه بعدما انتهت عملية قبول الطلبات في 7 ديسمبر الجاري. شرعت المفوضية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في عملية مراجعة الطلبات والوقوف على مدى صحة تلبية المرشحين لشروط المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.