دردور: يجب وقف المهزلة العسكرية وتسريح “الجيش الوطني الفاشل”

دعا الأكاديمي فرج دردور الذي تقدمه القنوات الإخوانية على أنه باحث سياسي، إلى تسريح الجيش الوطني الليبي الذي وصفه بالفاشل، والاقتصار على قوات الشرطة في ليبيا فقط.

وقال دردور في لقائه عبر قناة ليبيا الأحرار الممولة من قطر وتبث من تركيا، إن لجنة “5+5” عبارة عن أبهة عسكرية ونياشين واجتماعات وسيارات وكأن الأمر يتعلق بهم شخصيا وليس بالمؤسسة العسكرية على حد تعبيره.

وزعم دردور أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة استيفاني وليامز “ربما لاحظت هذا الشيء وتريد أن تقفز بهم مرة أخرى إلى مساحة جدية في الموضوع”، مردفا: “هذا إذا كان طبعا استيفاني لم تعد تحمل أجندة وإن كانت تريد أن تقيم مراجعة بأن الانحيار لهذا الطرف أو ذاك لن يثمر” وفق قوله.

وأضاف: “إذا أتت لتصحيح هذا الخطأ أنا باعتقادي أنها لن تكون مكتوفة الأيدي أمام هذه الأبهة العسكرية والنياشين الفارغة من أي محتوى، هناك بعض الأعراض، مازالت بعض الأعمال المليشياوية، وحفتر ما زال يسيطر، ونحن لا نحتاج إلى هذه اللجنة نحتاج إلى شرطة تخصصية متدربة ولا نحتاج إلى هذه المجاميع العسكرية التي تعيق التنمية ولا تشارك فيها، ولسنا في صدد الحروب لا مع تشاد ولا مع مصر ولا أي دولة أخرى هؤلاء” على حد ادعائه.

ووصف دردور الجيش الوطني الليبي بالفاشل، وواصل: “يجب تسريحهم وعودتهم إلى مواقع الإنتاج وإنهاء هذه المهزلة وإن كان هناك قوات عسكرية يجب أن تشكل من الشباب القادرين على أن يكون مسارهم وطنيا وليس جهويا أو قبليا، هذه مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة”، وفق زعمه.