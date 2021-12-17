كتلة هوائية باردة تؤثر على ليبيا مع احتمالية سقوط الثلوج على الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24

توقعت، أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن تتأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية باردة بداية من مساء الغد.

ولفت المركز، أن من المتوقع- بفعل الكتلة الهوائية- أن تسجل الحرارة انخفاضا على أغلب المناطق خصوصا على المرتفعات الجبلية مع احتمال تساقط خفيف لثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر اليوم الجمعة على المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي.

وذكرت أن الحرارة ستكون منخفضة على مناطق الشمال، حيث ستكون الحرارة القصوى على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (14 – 20) مْئوية، بينما لا تتجاوز (12) مئوية على المرتفعات الجبلية.

حالة الطقس بالشمال

وأوضحت الأرصاد، أن المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة وجبل نفوسة (الغربي) ستشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على أغلب المناطق خاصة الساحلية.

أمّا الرياح، فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط من مساء يوم الغد. ودرجات الحرارة القصوى، في هذه المنطقة، تتراوح ما بين (12- 16) مئوية وتسجل انخفاضا خلال اليومين القادمين.

والأجواء في المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وحتى أمساعد، الواحات ومراده، ستشهد كذلك سقوط أمطار متفرقة.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار ستكون جيدة بداية من يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر وتصحبها خلايا رعدية وسقوط حبات البرد. إضافة إلى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال سقوط ثلج خفيف على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.

أمّا الرياح، فستكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً. ودرجات الحرارة القصوى في هذه المنطقة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 – 18) مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

الأجواء في المنطقة الجنوبية

وتوقعت الأرصاد، أن تكون الأجواء في الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة.

والرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (17 – 20) مئوية وتسجل انخفاضا بداية من يوم الغد على بعض المناطق.

كما توقعت الأرصاد، أن تكون الأجواء في الكفرة، السرير وتازربو صافية إلى قليلة السحب. والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى، فستتراوح ما بين (17- 19) مئوية وتسجل انخفاضا بداية من يوم الغد.