أبو سهمين: مخابرات الأنظمة الغربية تساهم في خنق «الثورات» وتفكيك هياكلها

اتهم المترشح نوري أبو سهمين، رئيس ما يعرف بـ«تيار يا بلادي، مخابرات الأنظمة الغربية، بأنها تساهم في خنق “الثورات” وتفكيك هياكلها، على حد زعمه.

وقال أبو سهمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏الأنظمة السياسية ‎الغربية في مجال سياساتها الخارجية تتبنى مبدأ المصلحة أولًا وبالتالي هم ساندوا لعقود الدكتاتوريات محافظةً على مصالحهم”.

وأضاف أن الأنظمة السياسية ‎الغربية عملت وتعمل ما بوسعهم من جديد كي تنسى ‎الشعوب التي تحررت فظائع الديكتاتوريات العسكرية، وبالتالي تساهم مخابراتها في خنق الثورات وتفكيك هياكلها، بحسب تعبيره.