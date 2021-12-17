المنقوش تشارك في قمة الشراكة التركية- الأفريقية

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية.

وقالت المنقوش في تغريدة على حسابها بموقع «فيسبوك»: «تشرفت بتمثيل ليبيا وحكومه الوحده الوطنيه للمشاركه فى أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية، لمناقشة التحديات والمنفعة المشتركة في المجالات كافة».

– المنقوش تلقي محاضرة بجامعة روما عن الوضع في ليبيا

وانطلقت أعمال القمة بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة اسطنبول تحت شعار «تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك»، ويشارك الرئيس التركي، رجيب طيب إردوغان، غدًا، السبت، في افتتاحها رسميًا، وفق وكالة «نيوترك بوست».

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