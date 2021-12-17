مركز المناهج ينشر نسخاً إلكترونية من الكتب المدرسية.. (رابط)

يواصل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، نشر روابط نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية، لمختلف المراحل التعليمية، في إطار عجز الجهات المعنية عن توفير الكتاب المدرسي للطلبة، دون وضع خطة بديلة لتعويض الطلبة عن هذا التقصير.

وشكا العديد من أولياء الأمور بسبب هذه الأزمة، التي أربكت سير العملية التعليمية وشوّشت على الطلاب، وأثّرت على مستوى تحصيلهم العلمي، فضلاً عن التكاليف المادية لطباعة الكتب التي تكبّدوا عناء الحصول عليها.

بإمكان الطلبة الاطلاع على الكتب المُتاحة، والحصول على نسخة إلكترونية منها، عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/cerc.edu.ly/

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية