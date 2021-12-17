الحاجي: أمريكا تدبر لمشروع حربٍ في طرابلس

رأى جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدبر مخططا لإشعال الحرب داخل طرابلس من أجل احتلال ليبيا.

وانطلقت رؤية الحاجي من تجديد السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند دعم واشنطن وثقتها في المفوضية العليا للانتخابات وإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا.

وقال الحاجي في تدوينة على “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24” إن “تجديد السفير الأمريكي ثقته في إجراء انتخابات في ليبيا أحلام لا يقبلها عقل ولا منطق، وأبعد ما يكون عن الحقيقة قوله إمكانية إجراء انتخابات عادلة بهذا الوضع في ليبيا” على حد تعبيره.

وأضاف المحلل السياسي لقنوات الإخوان، “الواضح الاتجاه نحو مشروع حرب داخل طرابلس بات حقيقة تدبرها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها لتبرير تدخل عسكري للناتو بقيادة أمريكا بغزو ليبيا، وتحويل ليبيا قاعدة للتمدد في أفريقيا ومواجهة المد الصيني الروسي” وفق زعمه.

وتابع: “أكبر كذبة الادعاء بإقامة انتخابات نزيهة في بلد محتل من أكثر من دولة وثلثي البلد خارج سيطرة السلطة الشرعية، تزوير وتجاوز للاتفاقيات الدولية وقوانين شوارعية تفصيل في سابقة غير مسبوقة، وتستر على عميل ومجرم حرب مطلوب للعدالة” على حد ادعائه.

واختتم الحاجي: “أتعجب من جرأة السفير وأقول إن ما يدعوه لهكذا موقف أمر خطير جدا يحاك في الكواليس ينتظر ليبيا” بحسب قوله.