ليبيا تُسجّل 559 إصابة و6 وفيات بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 559 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وست وفيات، بحسب الإحصائيات التي أوردها ضمن التحديث اليومي للوضع الوبائي.

وأشار المركز الوطني إلى رصد 123 إصابات في حالة حرجة، في حين بلغ عدد الحالات المتعافية 918 حالة.

واستقبل المركز، عبر مختبراته الموزعة بمختلف مناطق البلاد، 4,050 عينة، ظهرت بينها 559 حالة إيجابية، بنسبة إصابات بلغت 13.8%، وفقاً للبيان.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، منذ بدء حملات التلقيح، 1,813,570 شخصاً، فيما حصل 777,033 شخصاً على الجرعة الثانية.

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