أوحيدة: سبها ترفض أن تكون ساحة حرب

أشاد عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة بموقف أعيان سبها الرافض للدخول في أي حرب بين الليبيين.

وقال أوحيدة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “سبها ترفض أن تكون ساحة حرب”.

وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق بين أعيان ووجهاء قبيلة أولاد سليمان مع القيادة العامة للجيش الوطني على عدم إدخال مدينة سبها في أي معارك، والاتفاق على تسليم اللواء 116 مشاة بكل عتاده ومعداته وسياراته لقوات الجيش الوطني.

ووفق الاتفاق يتم تكليف العميد طيار على إبراهيم الديب السليماني آمرًا للواء 116 وإعفاء مسعود جدي من الملاحقة القانونية.

ونص الاتفاق على أن تستلم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية والمتمثلة في آمر المنطقة اللواء فوزي المنصوري وآمر العمليات اللواء المبروك سحبان جميع مقرات وآليات مسعود جدي.