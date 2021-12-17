الأرصاد: الشمال الليبي سيتأثر بكتلة هوائية باردة

العنوان-طرابلس

أعلن، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بأن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية باردة بداية من مساء الغد.

وذكر الأرصاد، أن من المتوقع تسجيل درجات حرارة منخفضة على أغلب المناطق خصوصا على المرتفعات الجبلية، ولفتت إلى احتمال تساقط خفيف لثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر يوم الأحد.

وذكرت أن الحرارة ستكون منخفضة على مناطق الشمال، حيث ستكون الحرارة القصوى على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (14 – 20) مْئوية، بينما لا تتجاوز (12) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر اليوم الجمعة على المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي.