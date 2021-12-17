تقرير اقتصادي: الانتخابات الرئاسية قد تؤثر سلبًا على تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته مجلة “بي أن إي إنتيلي نيوز” الاقتصادية الألمانية الضوء على اهتمام متزايد لعديد الشركات النفطية العالمية بالنفط والغاز في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرق للانتخابات الرئاسية الوشيكة التي قد تثير الاضطرابات العنيفة بشكل كافٍ لمنع موجة جديدة من الاستثمار؛ لأن المناخ المطلوب لهذا الأخير متزعزع في الفترة التي تسبق الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى احتمالية تأجيل مشاريع النفط والغاز والطاقات المتجددة الدولية، لا سيما الجديد منها الذي تسعى للحصول عليها شركة “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”شل” البريطانية بقيمة مالية بمليارات الدولارات وتشمل حقول الواحة وغيرها من الحقول وبناء بنية تحتية للكهرباء وغريها من القطاعات.

وأرجع التقرير حدوث هذه الاضطرابات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب، فالفصائل المسلحة قد تبدأ في إطلاق النار على بعضها البعض مرة أخرى، فضلًا عن خروج تظاهرات وحدوث اشتباكات مع القوات الأمنية نتيجة الاستياء الشعبي من التأجيل وعدم استكمال قائمة المرشحين واستبعاد بعضهم.

وقال المحلل الاقتصادي مارتن شريف: “الانتخابات المخطط لها في البلاد على وشك الانهيار، الأمر الذي قد يحطم الآمال في إعادة توحيد الدولة المنقسمة وقد يندلع مزيد من الصراع بعد وقف إطلاق النار في عام 2020، حيث اتهمت الفصائل المتنافسة بعضها البعض برشوة وترهيب المسؤولين لإعادة مرشحيهم”.

وتابع شريف قائلًا: “النفط والغاز يجتذبان في بعض الأحيان اهتمامًا سلبيًا حتى في ظل غياب الجدل حول الانتخابات، وعلى الرغم من أن حقول النفط هي عادة أول ما تستهدفه الميليشيات، فإن أي مشروع بارز معرض لخطر الهجوم وطوال عامي 2019 و2020 تم إغلاق حقول النفط مرارًا وتكرارًا”.

بدوره أفاد المحلل الاقتصادي “هاميش كينير” بالقول: “صناعة النفط والغاز الليبية معرضة أيضًا للخطر؛ لأن الخلافات حول نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تؤدي إلى اندلاع قتال بعد ذلك، وما زال وقف إطلاق النار ساري المفعول في الوقت الحالي لكن الحرب يمكن أن تُستأنف إذا كانت النتائج موضع خلاف”.

وأشاد “كينير” بجهود الجيش للسيطرة على حقول النفط وحمايته لضمان منع إغلاقها باستثناء ما تم خلال العامين 2019 و2020 للضغط على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومته، بهدف وقف التدخل السلبي والتخريبي للأتراك في الشؤون الليبية ما يعني صناعة الاستكشاف الغازي والنفطي ستبقى معطة.

ترجمة المرصد – خاص

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