«أبوجناح» يتفقد المواقع الإدارية «المتكاملة» ببلدية المشاشية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح، الخميس، رفقة وزير الشباب فتح الله الزني، المواقع الإدارية المتكاملة ببلدية المشاشية.

كما أجرى رئيس الحكومة، أثناء الزيارة، جولة في المدينة اطلع فيها على المباني التى أنشأت، والتي يتجاوز عددها 45 مبنى إداري وخدمي وسكني، من بينها مبنى المجلس البلدي المشاشية ومسجد، ومستشفى، ومحكمة ومركز شرطة، وملعب رياضي، وضمن خطة عودة الحياة لإحياء المشاريع التنموية في كافة ربوع ليبيا.

كما عبر أعيان ومشائخ البلدية عن امتنانهم وسعادتهم لتولى حكومة الوحدة الوطنية مهمة إنشاء هذا المشروع وإنجاحه، والذي سوف يخدم سكان المنطقة، ويوفر الخدمات الأساسية لهم.

كما وضع أبوجناح، حجر الأساس لتدشين مشروع الطريق الاستراتيجي الرابط بين العوينية والشقيقة بطول 45كم، والإعلان عن تنفيذه.