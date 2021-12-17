وليامز: يتعين على الليبيين القيام بالكثير بعدما قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

العنوان-سرت

قالت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك عقب اجتماعها الخميس في سرت مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ووصف وليامز اللقاء بالرائع، مشيرة إلى أنها أطلعت اللجنة على طبيعة مهامها كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا.

وأضافت أنها استمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.