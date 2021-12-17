النويري وأوغلو يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، والوفد المرافق له، الخميس، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وبحسب بيان مجلس النواب حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس.

كما حضر اللقاء السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز.

وتطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين.

بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وكان قد وصل وفد مجلس النواب إلى تركيا، الأربعاء الماضي.

حيث التقى الرئيس التركي، رجب أردوغان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة.