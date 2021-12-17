بليحق: ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال 8 أيام

أقر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، غير أنه أكد أن مجلس النواب سيناقش قريبًا تقريرًا عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأدت إلى هذا الوضع.

ورغم تبقي ثمانية أيام على الموعد المحدد لإجراء الاستحقاق، إلا أن الخريطة الانتخابية لا تزال غير واضحة؛ إذ لم تعلن مفوضية الانتخابات بشكل نهائي قوائم المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وقال بليحق في تصريح تلفزيوني: «ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام (…) فكيف ستُعلن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، ومتى سيُفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية؟

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وأوضح أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تسلمت تقريرًا من المفوضية بشأن العراقيل والصعوبات التي واجهتها، والتقت برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن التقرير سيقدم إلى مجلس النواب لمناقشته ومعرفة العراقيل التي أدت إلى «صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري».

بليحق: ننتظر الاطلاع على تقرير المفوضية لتحديد وضع الانتخابات

وعن إمكانية الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات، قال بليحق: «إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام غير ممكن»، وأضاف: «هذا ليس خيارًا بل واقعًا جديدًا»، وتابع: «وفق الواقع الجديد لن يكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر»، لكنه أردف: «ننتظر الاطلاع على تقرير المفوضية لتحديد الوضع الحالي للانتخابات».

ودعا الناطق باسم مجلس النواب مفوضية الانتخابات إلى «إطلاع الشعب الليبي بشكل واضح وصريح على العراقيل والصعوبات التي واجهتها مع تقديم الحلول الممكنة وفقًا للوضع الجديد وتحديد موعدًا جديدًا للاستحقاق».

والخميس، قال عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، لقناة «الجزيرة»، إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري «أصبح غير ممكن»، وذلك وسط شكوك حول إتمام الاقتراع في موعده المحدد.

والسبت الماضي، أكدت المفوضية أنها تتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء مرحلة الدعاية. وأوضحت أن الإجراءات القضائية ستُجرى بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب.

وفي هذه الأثناء وصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مدينة بنغازي في سياق جولة شملت عددًا من المناطق الليبية، تضمنت لقاءات مع عديد الشخصيات السياسية والعسكرية والقضائية، لتحريك العملية السياسية، والتعامل مع مستجدات المسار الانتخابي الذي يواجه عراقيل قانونية وسياسية أخّرت الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، فيما لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى ستة أيام؛ مما جعل قرار تأجيل انتخابات 24 ديسمبر المرتقبة أمرًا واردًا.

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