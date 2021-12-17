الوطنية للنفط” تُشكّل لجنة جديدة لإدارة شركة “أكاكوس

نصّ قرار متداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، باسم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، فيما لم تنشر الصفحة الرسمية للمؤسسة القرار بعد.

واللافت للنظر هو توقيع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على القرار، على الرغم من تسليمه مهامه رسمياً لنائبه رمضان أبو جناح، بداعي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وجاء في نصّ القرار تسمية عصام عز الدين البشتي رئيساً للجنة، وكلٍّ من صلاح عبدو عبد السلام، وأسامة محمد اللطعي، أعضاءً في اللجنة.

وشركة “أكاكوس”، “ريبسول سابقاً”، هي شركة نفط ليبية تتبع للمؤسسة الوطنية للنفط، وتدير امتيازات عدة في حقل الشرارة النفطي.

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