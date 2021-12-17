عقب فتح تحقيق حول تأخرها.. مركز المناهج يواصل نشر نسخ إلكترونية للكتب المدرسية

أخبار ليبيا 24

يواصل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، نشر روابط نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية، لمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي ذلك عقب عجز الجهات المعنية عن توفير الكتاب المدرسي للطلبة، دون وضع خطة بديلة لتعويض الطلبة عن هذا التقصير.

وكان قد فتح النائب العام تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي؛ للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب.

وأربك تأخر وصول الكتاب المدرسي سير العملية التعليمية؛ مما سيأثر في مستوى التحصيل العلمي.

كما ستزيد طباعة الكتب على حساب أولياء الأمور من معاناة المواطنين.

للحصول على النسخ الإلكترونية: اضغط هنا