الزائدي: انتخابات 24 ديسمبر صارت من التاريخ مثل انتخابات غسان سلامة في 2018

استبعد رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزائدي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر.

وقال الزائدي في تغريدة عبر “تويتر”: “هكذا وبدون تبريرات ولا تحليلات صارت الانتخابات في 24/12 من التاريخ، تماما كانتخابات غسان سلامة في 2018”.

وأضاف: “لا تمعنوا في الغوص في تفاصيل إن بدت لكم تسؤكم، فقط اعلموا أن من أسقط دولة نظامها جماهيري مهما كان وصفهم لها، لا يمكن أن يسمحوا ثانية من تمكين الشعب من زمام أمره”.

جدير بالذكر أن محكمة استئناف مصراتة قضت أمس الخميس بوقف قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية.