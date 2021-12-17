لقاء مرتقب بين عقيلة صالح و خالد المشري في المغرب

أكد المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح ،أن المترشح الرئاسي عقيلة صالح سيلتقي خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، في المغرب الأسبوع المقبل، للاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة بديلا للسلطة الحالية، بحسب قوله.

وأضاف الشح، في تصريحات صحفية ،أن فتحي باشاغا ذهب للمشري وأجرى مكالمة هاتفية مع عقيله صالح، وأعطى الهاتف للأول ليتفقا على اللقاء الأسبوع المقبل في المغرب ،مشيرا إلى أن الغرض من اللقاء هو الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي جديد، بحسب قوله.

وأشار الشح، إلى أن المجلس سيكون برئاسة عقيله وعضوية المشري على أن يرأس باشاغا الحكومة، زاعما أن هذه العملية سوف تفشل مثل غيرها.