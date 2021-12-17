رويترز: ليبيون يتوقعون تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لـ3 أشهر كحد أقصى

ليبيا- تحدث تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “رويترز” عن ارتباك تام بشأن مصير الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يتم تأجيلها بعد في ظل صعوبة إجرائها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن القليل من الليبيين يعتقدون أن التصويت سيجري في الموعد المحدد الـ24 من ديسمبر الجاري، فيما توقع كثيرون تأجيلًا قصيرًا فقط يمتد لـ3 أشهر كحد أقصى وفقًا للمواطن أحمد علي ذي الـ43 عامًا من مدينة بنغازي.

بدوره بكى الموظف في شركة نفطية علي سعد ذو الـ66 عاما على مستقبل ليبيا مشيرًا بالقول: حتى لو تأجلت الانتخابات اتمنى أن تكون باتفاق وقواعد يمكن العمل عليها وإلا فستكون الأمور متوترة وتكون العواقب وخيمة” فيما أدلى “تيم إيتون” من مركز أبحاث تشاتام هاوس في بريطانيا بدلوه بهذا الخصوص.

وقال “إيتون”: “إن الهيئات السياسية في يلبيا ليست مستعدة للقول علانية أن التصويت لن يحدث خوفًا من إلقاء اللوم على فشلها، ومن الواضح تمامًا أن الخلافات القانونية لا يمكن حلها في ظل الظروف الحالية، ولا أحد يعتقد أن هذا يحدث في الوقت المحدد لكن لا أحد يقول ذلك”.

وتابع “إيتون” قائلًا: “إن ذلك ترك خيارًا بين فترات تأخير قصيرة لإيجاد حلول لدفع الانتخابات إلى ما هو أبعد من ذلك أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خريطة الطريق السياسية، والتي يمكن أن تشمل أيضًا استبدال السلطة الانتقالية المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

من جانبهم رجح محللون وديبلوماسيون عدم العودة للخيار العسكري بين طرفي النزاع السابقين، فيما من المرجح أن تحدث توترات عسكرية داخلية بين فصائل مسلحة في العاصمة طرابلس، لا سيما بعد التحركات التي شهدتها الأخيرة في الـ15 من ديسمبر الجاري.

ترجمة المرصد – خاص

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