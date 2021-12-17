استعدادا لعقد عدد من الاجتماعات.. وليامز تصل بنغازي

أخبار ليبيا 24

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى مدينة بنغازي ظهر اليوم الجمعة، عبر مطار بنينا الدولي.

ووصلت وليامز إلى مقر البعثة الأممية في المدينة استعدادا لعقد عدد من الاجتماعات.

وكانت قد عقدت وليامز في مدينة سرت أمس الخميس اجتماعا مع اللجنة العسكرية 5+5.

في حين عقدت وليامز الأربعاء، لقاءات في مدينة مصراتة تناولت خلالها الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري.

ويأتي ذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.