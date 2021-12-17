الغرياني يطالب ببقاء الحافي ويصرح: على أهل فبراير أن ينتبهوا حتى وإن استمرت الحرب مئات السنين سنخوضها

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن البلاد تعيش في فوضى عارمة لا أول ولا آخر لها، مشبيرًا إلى أنه حتى قانون الانتخابات “المعيب والمزور والفاسد” تم تعديله أكثر من مرة، لدرجة أن بعض أعضاء البرلمان لم يكونوا على اطلاع بهذه التعديلات.

الغرياني علق خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، على قرار البرلمان بشأن المجلس الأعلى للقضاء قائلًا: “لو كنت مكان المجلس أرد على هذا القانون أنه صدر من غير جهة ذات اختصاص ولا تملك أن تصدر القوانين، فالبرلمان منعدم بمقتضى القانون، وما دام منعدمًا لا يستطيع إصدار قانون يلغي به المجلس الأعلى للقضاء”.

وتابع: “على المجلس الأعلى للقضاء أن يستعمل سلطاته ويتكلم بالقانون ولا يخضع ولا يستسلم للقرارات المعيبة التي تخرج من المرابيع، خاصة أن المجتمع الدولي يبارك كل ما يصدر من المخالفات الخارجة عن الشرعية والمنطق والعقل؛ لأنه يعرف أن هذه هي بؤرة التوتر الذي لا يتم فيها استقرار ليبيا وهذه مهمة المجتمع الدولي”.

كما أضاف: “على أهل فبراير أن ينتبهوا على أنفسهم وألا يضيع منهم الخيط والبوصلة، لا بد أن يجمعوا أمرهم ويتلاقوا مرة أخرى، نحن لا نريد الحرب لكن لو فرضت علينا يجب أن نقف عليها وبقوة، وإن استمرت الحرب مئات السنين سنخوضها إما أن ننتصر أو نموت. وهذا ليس معناه أننا نريد حربًا بل السلام والمحبة لجميع الناس، لكن إذا فرضت لا بد على الناس خوضها بقوة”.

وفيما يلي النص الكامل:

أريد أن أكلم المسؤولين في الوزارات المختصة والمالية والشؤون الاجتماعية والمرأة ورئيس الحكومة، هل سمعتم بأهل درنة النازحين والمهجرين تحت ضرب السلاح والفزع والخوف والتجؤوا لكم في المنطقة الغربية وطرابلس؟ وهم الآن في العراء طردهم المؤجرين من مساكنهم ومقطوعة عنهم مرتباتهم وغير متمكنين من العمل وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في حديقة زاوية الدهمان قرب القبة الفلكية، يستغيثون بكم وينادوكم ويقولون أنتم مسؤولين عنا كيف تتركوننا بالعراء وأنتم عندكم الميزانيات والأموال، كل من هو في الدولة ورئيس الدولة مسؤولون عنهم، فهؤلاء لهم الحق في الخزينة لعامة وليس منا عليهم ولا بد من المسؤولين كرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية منحهم حقهم.

المسؤولون مشغولون بأمور أخرى والجميع يروى المليارات تتناثر هنا وهناك والكثير منها في الفساد وغير طاعة الله حتى من يريد الدنيا لا يطيعه الله، وما دام أن هناك مظلومين يدعون عليكم ليل نهار هؤلاء من هم في العراء أتراهم يسكتون عنكم في الليل والأسحار؟ أبدًا هم سيدعون أن ينتقم الله منكم ولا يمكن لكم حتى إن كنتم تريدون الدنيا وانتخابات عليكم التصالح مع الله وخلقه وألا تظلمونهم، هذا الظلم عاقبته وخيمة وعار عليكم وأنتم المسؤولين.

نحن الآن نعيش في فوضى عارمة لا أول ولا آخر لها، طبرق أصبحت فيها مرابع كثيرة وكل مربوعة فيها مجموعة وتخرج قوانين وتخرج علينا مجموعة أخرى من البرلمان تقول هذا لم أسمع به! حتى قانون الانتخابات المعيب المزور الفاسد هو نفسه عدل تعديلات كثيرة لدرجة أن بعض أعضاء البرلمان خرجوا في الإعلام وقالوا التعديلات لم نسمع بها إلا من صفحات الفيس بوك، لم يتكلموا عنها في جلسات البرلمان، وواحدة من المرابيع أصدرت قرار بتشكيل مجلس أعلى للقضاء وخرجت مجموعة قالت هذا القانون لم أسمع به.

أقول للمجلس الأعلى للقضاء الموجود الآن والقائم الذي يرأسه محمد الحافي لو كنت مكانهم أرد على القانون أنه صدر من غير جهة ذات اختصاص ولا تملك أن تصدر القوانين، صدر من هذا المجلس والدائرة الدستورية في المحكمة العليا قرار بأن الانتخابات التي أجريت للبرلمان هي غير قانونية ولا شرعية، وأن البرلمان منعدم وبمقتضى القانون منعدم، وما دام منعدمًا كيف يستطيع أن يصدر قانونًا يلغي به المجلس الأعلى للقضاء؟ الأمر لا يستقيم إلا بالقانون ولو احتكم الناس للقانون لكانت كلها تساوت في الحقوق والواجبات ولا أحد يلوم أحدًا، ولكن عندما تقع المسألة في مزاج وكل مجموعة في مربوعة تخرج قانونًا وقرارًا وتلغي.

لو كنتم تتكلمون عن القانون فأنتم معدومون بالأساس من الدائرة الدستورية، بجميع الأوجه وجودكم غير قائم ولا قانوني ولا قيمة له، كيف تخرجون قرارًا بإلغاء مجلس القضاء الأعلى وتشكلون مجلسًا آخر وألوم المجلس الأعلى للقضاء الذين وجهوا له هذه الضربة وعينوا بدله لماذا لا تفتحون الدائرة الدستورية؟ ستخرج كل الطعون التي تسقط هؤلاء الناس ويحاربونكم هم يريدون أن يستبدلوكم، بقفل الدائرة الدستورية متهمين إنكم متعاونين معهم وتعاونكم معهم لأين أوصلكم الآن؟ لا تستسلموا لهذه القرارات لأنها ليست ذات شرعية.

على مجلس القضاء أن يستعمل سلطاته ويتكلم بالقانون ولا يخضع ولا يستسلم للقرارات المعيبة التي تخرج من المرابيع، والمجتمع الدولي يبارك كل ما يصدر من المخالفات الخارجة عن الشرعية والمنطق والعقل؛ لأنه يعرف أن هذه هي بؤرة التوتر الذي لا يتم فيها استقرار ليبيا وهذه مهمة المجتمع الدولي.

القرار الصادر من ديوان المحاسبة بتجميد الحسابات التي تؤخذ أموالها من الناس من جيوب الفقراء والضعفاء والمرضى وكل من يريد أن يشتري دولارًا يدفع 3 دنانير ونصف! الدولار بدينار والزائد 4 دولارات ونصف، إلى أين تذهب؟ لحساب من يتصرف فيه ومن يعيش فيه في بذخ من يسلب المال من جيوب الفقراء منذ حكومة السراج، الضرائب صاحبها في النار.

وكذلك فعل الرئاسي بهذه الحكومة، تتصرف بأموال ولا حق لأي مسؤول يأخذها من جيوب الفقراء والضعفاء والمرضى بغير وجه حق والمحتاجون لها محرومون منها ومن العلاج، وهذا باب من أبواب الفساد وصدر قرار من ديوان المحاسبة وبارك الله في من أصدر القرار وإن كان متأخرًا بتجميد الحسابات ومنع الصرف منها؛ لأنها كانت مفتوحة من يريد يصرف ليصرف، هذا شيء فيه خير ويجب ألا تصرف الأموال لأنها مأخوذة من الناس ظلمًا بغير وجه حق.

أما بشأن قطاع التعليم فالطلاب للآن لا يوجد لديهم كتب، لماذا غير موجودة؟ هل يمكن لبلد أيًا كانت متخلفة ألا يوجد فيها كتب؟ السبب (البزنس)، عندنا مطابع كبيرة وعظيمة في بلادنا صرفت عليها الحكومة من أيام القذافي مليارات لكنها دمرت، لأنهم لو كانوا يطبعون كتب المناهج الدراسية المطلوبة للحكومة أو الاوراق المطلوب طباعتها للحكومة لكانت المطابع تعمل واشتغل فيها المئات من العاملين وتحصلوا على أقواتهم بعرق جبينهم ولا تمن الحكومة بمرتباتهم وغيرها، هناك مواقع إنتاج لا يشغلونها نحن محتاجون مليون كتاب قسموها في المطابع الموجودة في طرابلس وسبها وغيرها وتعطيها إمكانيات وتفتح لها الحسابات كيف تستورد الورق وبدلًا من أن تشتري الكتب للمدارس تكلفك 80 مليونًا يمكن بـ 10 مليون تطبع الكتب وتوفر على نفسك، لكن لا يفعلون ذلك لأنهم يريدون الفساد.

الأموال في الخارج والمدخرات التي هربها القذافي وعائلته ومعارفه وتكتب عليها الصحف دائمًا وعندما يطول الأمد لا تقوم الحكومة بعمل جاد وقانوني ليسترد الأموال مئات المليارات تنتهي ويتلاعب بها وتتحول من حساب لحساب، لتتلاشى وتتآكل ويبقى يستعملوا فيها القذافي في مصر والجماعة الهاربين الآن يلعبون على هذا الأمر، هناك أموال تمتد لها أيديهم بمساعدة من هم عملاء لهم ويصفون الأموال ويسيطرون عليها ويمنعون الليبيين، بحيث يستمرون في محاربة الشعب الليبي وقصف الطائرات، الآن هناك طائرات تهبط في الجنوب ورأوهم وهي محملة بالسلاح والذخيرة، ناس يقولون إنها تهرب الذهب من المناجم، أين المسؤولون والحكومة من هذا الذي يحصل والعبث في بلادنا؟ تضيع الأموال ولا يبقى إلا الهرج والمرج.

المجتمع الدولي يعبث والجو الذي يعيش فيه هذا ما يريده لا يريد دولة فيها قانون! ولا يريد إلا الفوضى، هؤلاء معروفون أنهم أعداء لا يتوقع منهم إلا العداء، لكن اللوم على أهل ليبيا وفبراير الذين ما زالوا يعيشون السلبية ويمارسونها على مستوياتها خلاف ما يمليه عليه دينه ووطنه وما يوجبه عليه كل الأعراف والقوانين، وهذا لا يجوز التفريط فيه لأنه وطنك، حفتر وحلفاؤه وعقيلة صالح عندما يستولون على البلاد بمساعدة أعدائنا ليس قصدهم أن يستولوا على الميزانية والمصرف المركزي بل على كل شيء حتى دينكم، الآن هناك أناس موجودون في سبها يشكون أنهم لا يقدرون أن يذهبوا للمسجد؛ لأن من هم فيه من جماعة حفتر ومن يذهب يؤذونه، فيخافون على أنفسهم من القتل كيف بعد ذلك تطمعون أن يقيم أحد دينه في المسجد؟

الصهاينة الآن دخلوا البلاد عن طريق شركات دولة ما، أتعجب من المؤتمر الاقتصادي في الأسابيع الماضية واستقبلهم رئيس الغرفة التجارية ورحب بهم ويتبجحون أنها شركات كبرى وأموال كثيرة ستستفيد منها ليبيا! هذا لا يفرحنا خسؤوا لا نريدهم ولا نريد أموالهم، وطالبنا من كل مسلم أن يقاطعهم ولا يضيفهم ويفتح لهم المجال بالاستيلاء على المعابر والمنافذ والأشياء التي يتحكمون فيها! بل شركات صهيونية لا يجوز التعامل معها ويجب أن يحاربوهم، وحرام على الليبيين أن يشاركوهم، كل ليبي يشاركهم ويأتي لنا بالبضائع باسمه ومتستر وهي نصفها لصهيوني هذا حرام، أنتم تقولون أعداء الله علينا وتدعمونهم بالمال وتأخذون أموال الليبيين بالغش والتحايل باسم أن الشركات ليبية وهي غير ذلك، كيف إذا فتحتم الباب على مصراعيه ولها علاقات مع الشركات الصهيونية؟.

على أهل فبراير أن ينتبهوا على أنفسهم وألا يضيع منهم الخيط والبوصلة لا بد أن يجمعوا أمرهم ويتلاقوا مرة أخرى، نحن لا نريد الحرب لكن لو فرضت علينا يجب أن نقف عليها وبقوة، الحرب تفرض علينا من الفرنسيين لاحتلال بلادنا وقطع كل ما هو من قيم الإسلام والدين، وهذا لا نرضى به ولن نسكت عنه، وإن استمرت الحرب مئات السنين سنخوضها إما أن ننتصر أو نموت الحق لا بد أن تكون له قائمة وأهله يدافعون عنه، وهذا ليس معناه أننا نريد حربًا بل السلام والمحبة لجميع الناس، لكن إذا فرضت لا بد على الناس أن يخوضوها بقوة ولا يسمعوا لتراهات الناس التي يتاجرون بالكلام الذي ليس لديهم أخلاق ولا قيم.

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