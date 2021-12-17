ستيفاني: أهالي سرت متشبثون بالأمل في مستقبل مشرق

أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا استيفاني وليامز، بجمال مدينة سرت.

ونشرت وليامز صورة عبر “تويتر” لـ”مشهد رائع لغروبِ الشمس يوم أمس في سرت مدينة السلام كما يحلو لأهلها تسميتها” وفق قولها.

وأضافت: “سررتُ جداً بلقاء طيف واسع من أهالي وفعاليات المدينة”، مشيرة إلى أنه “رغم الصعاب والدمار التي عانت منها هذه المدينة جراء الحروب، لا يزال أهلها متشبثون بالأمل بمستقبلٍ مشرقٍ لمدينتهم ولوطنهم الكبير ليبيا” .

وزارت وليامز أمس الخميس سرت قاطعة الطريق الساحلي بعد هبوطها في مدينة مصراتة واجتماعها الأربعاء مع أعيان المدينة وأمراء المليشيات المسلحة.

وخلال تواجدها في سرت، التقت وليامز بالأعيان وممثلي منظمات المجتمع المدني، كما شاركت بالاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، واطلعت على أهم الإنجازات في ملفي وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.