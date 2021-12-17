حملة لتطعيم المهاجرين في «البيت الآمن» ببني وليد

أطلق المركز الصحي المدينة ببني وليد، الجمعة، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للمهاجرين في منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين ببني وليد.

جاء ذلك، بالتعاون مع منظمة «أطباء بلا حدود» وجمعية نور الهدى للأعمال الطبية.

وأوضح مدير المركز الصحي المدينة ببني وليد، بلعيد مطراو، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحملة شملت تطعيم أكثر من 75 مهاجرًا مقيمًا في البيت الآمن، ضد فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار الفيروس في المدينة.

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وذكر مطراو، أن الحملة تأتي في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل المؤسسات، التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الفترة الماضية، للرفع من مستوى المناعة المجتمعية في البلاد.

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