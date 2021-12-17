حملة تطعيم تستهدف المهاجرين الأفارقة في بني وليد

أطلقت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، صباح اليوم، حملة تطعيم ضد فيروس “كورونا”؛ لتطعيم المهاجرين الأفارقة المقيمين في بني وليد.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة بإشراف مكتب الرعاية الصحية والمركز الصحي، بالتعاون مع منظمة “البيت الآمن” في بني وليد.

يذكر أن “البيت الآمن” يعمل منذ عام 2016، وأن عدد النزلاء من الجنسيات المختلفة خلال تلك الفترة تجاوز الخمسة آلاف، بينما تجاوز عدد الذين دخلوا “البيت الآمن” وحصلوا على المساعدات من جميع النواحي الطبية والمادية والنفسية 900 نزيل أفريقي.

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