“إيريني” تعترض سفينة مشبوهة قبالة السواحل الليبية

اعترضت عملية “إيريني”، أمس الخميس، سفينةً تجاريةً مشبوهةً، قبالة السواحل الليبية، في عملية تعدّ الأولى بعد تولي الأدميرال ستيفانو توركيتو قيادتها، في نهاية سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية، التي أوردت الخبر، أن العملية التي استغرقت خمس ساعات، تضمنت التثبت من وثائق السفينة وتفتيش حاويات عدة يشتبه في أنها تحمل مواد غير قانونية.

وأشارت إلى أن عملية التفتيش لم تكشف عن أي شيء مريب على متن السفينة، ومن ثمّ سُمح لها باستئناف رحلتها نحو وجهتها.

جديرٌ بالذكر أن عملية “إيريني” أطلقها الاتحاد الأوروبي في 31 مارس من العام 2020، وتهدف إلى تطبيق الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشترك.

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