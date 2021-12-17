عميد طبرق: الدبيبة وعد بتوفير الأعلاف ولم يحدث شيء والحيوانات بدأت في النفوق

أطلق عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وإلى نواب مجلس الوزراء ووزير الزراعة، من أن الثروة الحيوانية في منطقة البطنان في خطر محدق بسبب نقص الأعلاف.

وقال بوالخطابية في بيان نشره المجلس البلدي طبرق عبر “فيسبوك” إن أكثر من 700 ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل في خطر بسبب عدم توفر الأعلاف، مؤكدا بدء نفوق هذه الثروة الهائلة.

وأضاف عميد البلدية أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليماته السابقة لتوفير الأعلاف، وإلى الآن لم يصل كيلو جرام واحد للمربيين في هذه المنطقة.

وتابع بأنه على ثقة “بأن رئاسة الوزراء سوف يتابع هذه الاستغاثة لتوفير الأعلاف بأسرع وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية في منطقة البطنان، التي تمتلك جزءا كبيرا من هذه الثروة على مستوى ليبيا”.