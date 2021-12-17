وفد النواب يبحث مع وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في ليبيا

العنوان-أنقرة

بحث رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، والوفد المرافق له، الخميس، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس، وفق بيان مجلس النواب.

وتطرق السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، خلال اللقاء إلى بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين، وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة بشكل عام وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وكان قد وصل وفد مجلس النواب إلى تركيا، الأربعاء الماضي، حيث التقى الرئيس التركي، رجب أردوغان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة.